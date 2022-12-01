AK Parti Milletvekiline, FETÖ suikasti!

Grip nedeniyle gittiği hastanede kendisine uygulanan yanlış tedavi yüzünden ölümden dönen Ak Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yaşadığı inanılmaz olayı, Ajanshaber’e anlattı. Kendisine yanlış tedavi uygulayan doktorun FETÖ’den 6 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırıldığını hatırlatan Ok, “Bu yapılan bir FETÖ suikast girişimi” dedi.

Yaşadığı olayı TBMM’de Ajanshaber’e anlatan Ok, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisine yanlış tedavi uygulayan profesör hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma açıldığını da ifade etti. Ok, yanlış ilaç verdiğini kabul eden doktorun, tutuklanma talebiyle sevk edildiği hakimlikçe yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını da söyledi.

Ok, 30 Eylül gecesi yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Biraz kırgınlık yaşıyordum. Grip benzeri bir halim vardı. Eşimle beraber Çukurambar’da bulunan K. İsimli özel hastaneye gittik. Serum ile vitamin takviyesi almak için gittiğim hastanede, A.A tarafından ameliyata alınan hastalara verilen bir iğne yapıldı. Kalp ve solunum kaslarını yavaşlatan bu iğneni ardından kötüleştim.

Eşimin anlattığına göre kalbim durmuş. Doktor olan oğlum ve eşimin gayretleri ile kalp masajı ile hayata geri dönmüşüm. Hemen entübe etmişler. Ardından ailem yakınlarımıza haber vererek olaya müdahale etmiş.”

Bunun etkisiyle kalbi ve solunumu duran Ok, yoğun bakım ünitesine alınmış. Hastanede 7 saat yoğun bakımda tutulan ve ailesinin talebi üzerine entübe halde Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ok, buradaki 4 günlük tedavinin ardından taburcu edilmiş.

Bilkent Şehir Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından Milletvekili Ok, profesör hakkında şikayetçi olduğunu ve olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını da ifade etti.

Doktor ve hastane itiraf etti

Hastane ve gözaltına alınan şüpheli A.A, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın tutuklama talep yazısında, şüphelinin olay günü müşteki İsmail Ok'a, ameliyat esnasında kalp ve solunum kaslarını yavaşlatması için kullanılan "Muscobloc" ilacını verdiği belirtildi.

Soruşturma başladıktan sonra özel hastaneden Ok'a ait tedavi evrakının istenildiği ancak kayıtların şüpheli tarafından sistemden silindiğinin tespit edildiğine dikkat çekilen yazıda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Hastane tedavi evrakı, hastanenin mesul müdürü M.A.'nın ve tanık beyanı, müştekinin daha sonra sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde müştekiye müdahale eden sağlık çalışanlarının anlatımları ile olay günü müştekinin kalbinin ve solunumunun durmasına neden olan ilacın uygulanmasına ilişkin hastane tedavi evrakının ve kayıtlarının ilgili hastane sisteminden silinmeye çalışılması, şüpheli tarafından müştekiye uygulanan Muscobloc ilacının mahiyeti ve insan sağlığı üzerindeki olası etkileriyle ilgili bilirkişi raporu, şüphelinin tevil yoluyla ikrarı ve bütün dosya kapsamı nazara alındığında şüphelinin, müştekinin 'kasten ölümüne' neden olacak icrai hareketlere giriştiğini gösteren kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgu, emare ve deliller söz konusudur."

Savcılık ifadesinde, olayın yaşandığı özel hastanenin VİP bölümünde dahiliye ve nefroloji uzmanı olarak görev yaptığını belirten şüpheli A.A, milletvekili İsmail Ok'un kırgınlığının olduğunu, kendisine klima çarptığını söylediğini aktardı.

Milletvekili Ok'a üst solunum yolları enfeksiyonu tanısı koyduktan sonra tedavi için serum ve bazı ilaçlar vermeye başladığını anlatan şüpheli A.A, ayrıca kas gevşetici Muscoril isimli ilaç yerine yanlışlıkla Muscobloc ilacı sistemden seçtiğini, bunun da kas yoluyla müştekiye enjekte edildiğini de itiraf etti.

Bunun üzerine fenalaşan Ok'un Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, sonraki süreçte sağlığı hakkında yakınlarından sürekli bilgi aldığını belirten şüpheli doktor, şöyle devam etti:

"Hastanın durumuyla ilgili hastanın yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştım. Hastanın oğlunu aradığım zaman, hastaya yanlış ilaç uyguladığımıza dair bilgi vermemiştim. Ancak sonraki bir tarihte hastanın doktor olan oğluna yanlışlıkla Muscobloc verildiğini söyleyerek özür diledim. Özensizliğim olmuş olabilir ancak kesinlikle müştekiye yönelik kasıtlı eylemim olmamıştır."

Bu FETÖ suikast girişimidir

Bu arada AK Partili Ok, doktorun 2 yıl boyunca ABD’de olduğu süreçte terör örgütü FETÖ’nün mali işlerini yürüttüğünü de belirterek, halen doktor hakkında 2020'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelikten soruşturma açıldığını da vurguladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonundan doktorun "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını belirten Ok, halen dosyanın kanun yolu incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nde olduğu ifade ederek “Bu kadar tesadüf olamaz. Bence bu FETÖ’nün AK Partili bir milletvekiline suikast girişimidir. Allah korudu, ölümden döndüm” dedi.