AK Parti Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Akdoğan, "Değerli dostum, ağabeyim, yol arkadaşım İsmet Uçma Hakk’a yürüdü; Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan Uçma'nın cenazesi yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.