AK Parti Milletvekili Eyüp Özsoy'un TBMM'de yaptığı konuşma CHP'yi çılgına çevirdi

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi devam ediyor. AK Parti İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy, konuşmasında bütçeden bahsederek, “'Bu bütçe yerli ve millî değil' denildi, bu bütçede yerli ve millî otomobilimiz var, İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Ancak şerefli Türk ordusuna 'Satılmış' diyecek kadar alçak şahsiyetsizler bu bütçenin içerisinde yok. Ayrıca ülkesini başka ülkelere şikâyet edip yurt dışından mandacılık dilenen omurgasızlar da bu bütçenin içerisinde yok. 'Bu bütçede kadınlar yok' diyorlar, bu bütçede elbette kadınlar var ancak bir kadın tacize ve tecavüze uğradığında sessiz kalan, üstünü örtmeye çalışan, hatta 'Olabilir böyle şeyler' diyecek kadar ahlaksız zihniyetler de bu bütçenin içerisinde yok” ifadelerini kullandı.

Ak Parti Milletvekili @eyupozsoymv'un TBMM'deki 2021 bütçe konuşması



🔹"Bu bütçe yerli ve milli değil denildi. Bütçede yerli ve milli otomobilimiz, İHA'larımız, SİHA'larımız var. Ancak şerefli Türk ordusuna 'satılmış' diyecek kadar alçak şahsiyetsizler, bütçenin içerisinde yok!" pic.twitter.com/UA4DGqJ8Eu — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 17, 2020