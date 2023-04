AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte tam liste!

AK Parti'de yeni dönem için milletvekili aday listeleri netlik kazanırken hazırlanan mevcut liste YSK'ya teslim edildi. Tam liste henüz paylaşılmazken aralarında bakanların da yer aldığı bazı önemli isimlerin yer aldığı liste dikkat çekti.

AK Parti milletvekili aday listesi şu şekilde:

ADANA 1 ÖMER ÇELİK

ADANA 2 AHMET ZENBİLCİ

ADANA 3 SUNAY KARAMIK

ADANA 4 ABDULLAH DOĞRU

ADANA 5 FARUK AYTEK

ADANA 6 MUSTAFA YILDIZ

ADANA 7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU

ADANA 8 EROL KAHRAMAN

ADANA 9 KASIM PAMUK

ADANA 10 FATİME YURDUSEVEN

ADANA 11 DİNÇER DİNÇ

ADANA 12 MELİKE DOĞAN

ADANA 13 RAMAZAN ÇIRAK

ADANA 14 OĞUZHAN GÜRHANİ

ADANA 15 MEHMET KURTARAN

ADIYAMAN 1 RESUL KURT

ADIYAMAN 2 İSHAK ŞAN

ADIYAMAN 3 MUSTAFA ALKAYIŞ

ADIYAMAN 4 HÜSEYİN ÖZHAN

ADIYAMAN 5 ZİYA POLAT

AFYONKARAHİSAR 1 ALİ ÖZKAYA

AFYONKARAHİSAR 2 İBRAHİM YURDUNUSEVEN

AFYONKARAHİSAR 3 HASAN ARSLAN

AFYONKARAHİSAR 4 FERDA ERTÜRK

AFYONKARAHİSAR 5 HAKKI ÖZTÜRK

AFYONKARAHİSAR 6 ETHEM KARAHAN

AĞRI 1 RUKEN KİLERCİ

AĞRI 2 ABBAS AYDIN

AĞRI 3 MEHMET ALİ BİLGİLİ

AĞRI 4 ŞABAN POLAT

AMASYA 1 HALUK İPEK

AMASYA 2 HASAN ÇİLEZ

AMASYA 3 ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK

ANKARA-1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

ANKARA-1 2 JÜLİDE SARIEROĞLU

ANKARA-1 3 MURAT ALPARSLAN

ANKARA-1 4 ZEHRANUR AYDEMİR

ANKARA-1 5 MUSTAFA HASGÜL

ANKARA-1 6 EBRU KURBAN YALDIZ

ANKARA-1 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZER

ANKARA-1 8 OSMAN KARAASLAN

ANKARA-1 9 HASAN ERÇELEBİ

ANKARA-1 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN

ANKARA-1 11 EDİBE SİNEM ERSOY

ANKARA-1 12 İLHAMİ TEKE

ANKARA-1 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCU

ANKARA-2 1 VEDAT BİLGİN

ANKARA-2 2 LÜTFİYE SELVA ÇAM

ANKARA-2 3 ORHAN YEGİN

ANKARA-2 4 ZEYNEP YILDIZ

ANKARA-2 5 OSMAN GÖKÇEK

ANKARA-2 6 KURTCAN ÇELEBİ

ANKARA-2 7 ABDULVAHAP ŞAHİN

ANKARA-2 8 CİHAN ANKARA

ANKARA-2 9 EJDER ONURSAL

ANKARA-2 10 SERVET TÜRKAYIK

ANKARA-2 11 BURCU GÖKALP

ANKARA-3 1 FUAT OKTAY

ANKARA-3 2 LEYLA ŞAHİN USTA

ANKARA-3 3 ÖMER İLERİ

ANKARA-3 4 ASUMAN ERDOĞAN

ANKARA-3 5 AHMET FETHAN BAYKOÇ

ANKARA-3 6 REMZİ ALBASAN

ANKARA-3 7 HALİSE ÇİFTCİ

ANKARA-3 8 AHMET ÇOTUK

ANKARA-3 9 AHMET GÜL

ANKARA-3 10 ERTUNÇ GÜNGÖR

ANKARA-3 11 HALİL HOTAMAN

ANKARA-3 12 CANSIN YILMAZ YAŞAR

ANTALYA 1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

ANTALYA 2 MUSTAFA KÖSE

ANTALYA 3 TUBA VURAL ÇOKAL

ANTALYA 4 KEMAL ÇELİK

ANTALYA 5 ATAY USLU

ANTALYA 6 İBRAHİM ETHEM TAŞ

ANTALYA 7 KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU

ANTALYA 8 İZZETTİN SULTANYAR

ANTALYA 9 TÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAY

ANTALYA 10 YUSUF MAYISLAR

ANTALYA 11 BETÜL DEMİROK

ANTALYA 12 RÜŞTÜ PEKER

ANTALYA 13 FERAH NUR ÜNAL

ANTALYA 14 ÖZCAN YILDIRIM

ANTALYA 15 MEHMET UYSAL

ANTALYA 16 YAHYA TURGUT

ANTALYA 17 İBRAHİM BAYUK

ARTVİN 1 FARUK ÇELİK

ARTVİN 2 AHMET ERDEM

AYDIN 1 MUSTAFA SAVAŞ

AYDIN 2 SEDA SARIBAŞ

AYDIN 3 ÖMER ÖZMEN

AYDIN 4 MUSTAFA ABAK

AYDIN 5 MEHMET UMUT TUNCER

AYDIN 6 DUYGU GÖĞDE

AYDIN 7 MURAT GÜN

AYDIN 8 MEHMET ARKUN

BALIKESİR 1 İSMAİL OK

BALIKESİR 2 BELGİN UYGUR

BALIKESİR 3 MUSTAFA CANBEY

BALIKESİR 4 ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN

BALIKESİR 5 PAKİZE MUTLU AYDEMİR

BALIKESİR 6 MEHMET AYDEMİR

BALIKESİR 7 AHMET GÜR

BALIKESİR 8 EŞREF USLU

BALIKESİR 9 FATİH GÜNGÖR

BİLECİK 1 HALİL ELDEMİR

BİLECİK 2 HÜSNÜ ERSOY

BİNGÖL 1 FEYZİ BERDİBEK

BİNGÖL 2 ZEKİ KORKUTATA

BİNGÖL 3 FURKAN UFUK COŞKUN

BİTLİS 1 TURAN BEDİRHANOĞLU

BİTLİS 2 MUAZ ERGEZEN

BİTLİS 3 CEBRAİL YAKIŞIR

BOLU 1 YÜKSEL COŞKUNYÜREK

BOLU 2 ARZU AYDIN

BOLU 3 KAZIM KONAK

BURDUR 1 ADEM KORKMAZ

BURDUR 2 MUSTAFA OĞUZ

BURDUR 3 VOLKAN MENGİ

BURSA-1 1 EFKAN ALA

BURSA-1 2 REFİK ÖZEN

BURSA-1 3 AHMET KILIÇ

BURSA-1 4 EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

BURSA-1 5 MUSTAFA YAVUZ

BURSA-1 6 AHMET YILDIZ

BURSA-1 7 İRFAN AKKAYA

BURSA-1 8 ÖMER FARUK TEMİZTÜRK

BURSA-1 9 SEMİH PEKSERT

BURSA-1 10 MİHRİMAH KOCABIYIK

BURSA-2 1 MUSTAFA VARANK

BURSA-2 2 AYHAN SALMAN

BURSA-2 3 OSMAN MESTEN

BURSA-2 4 EMEL GÖZÜKARA DURMAZ

BURSA-2 5 MUHAMMET MÜFİT AYDIN

BURSA-2 6 MUSTAFA YILDIRIM

BURSA-2 7 FUAT ALPASLAN

BURSA-2 8 SÜLEYMAN ÇELİK

BURSA-2 9 ASUMAN AKÇAY SAKALLI

BURSA-2 10 MUSTAFA KAYA

ÇANAKKALE 1 AYHAN GİDER

ÇANAKKALE 2 JÜLİDE İSKENDEROĞLU

ÇANAKKALE 3 NAZIM HİKMET KESKİNER

ÇANAKKALE 4 HALİL ZAHİT MERT

ÇANKIRI 1 MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU

ÇANKIRI 2 SALİM ÇİVİTCİOĞLU

ÇORUM 1 YUSUF AHLATCI

ÇORUM 2 OĞUZHAN KAYA

ÇORUM 3 ZEKİ GÜL

ÇORUM 4 RAMAZAN KELEPİRCİOĞLU

DENİZLİ 1 CAHİT ÖZKAN

DENİZLİ 2 ŞAHİN TİN

DENİZLİ 3 NİLGÜN ÖK

DENİZLİ 4 EKREM BAŞER

DENİZLİ 5 OSMAN YÜCELİŞ

DENİZLİ 6 BİRTAN ŞAHAN

DENİZLİ 7 FERİDE KABADAYILAR

DİYARBAKIR 1 MEHMET GALİP ENSARİOĞLU

DİYARBAKIR 2 MEHMET SAİD YAZ

DİYARBAKIR 3 SUNA KEPOLU ATAMAN

DİYARBAKIR 4 AYŞEGÜL BİÇER

DİYARBAKIR 5 AZİZ ALPER BİTEN

DİYARBAKIR 6 ABDULVAHİT GÜVENSEN

DİYARBAKIR 7 FEYZULLAH ŞİMŞEK

DİYARBAKIR 8 HATİCE SEYDAOĞLU

DİYARBAKIR 9 ABDURRAHMAN KİKİZADE

DİYARBAKIR 10 TAHSİN ARSLAN

DİYARBAKIR 11 MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU

DİYARBAKIR 12 SEYİD KUTUP YILDIRIM

EDİRNE 1 FATMA AKSAL

EDİRNE 2 TARIK HATİPLER

EDİRNE 3 ERDİNÇ ÇEKİÇ

EDİRNE 4 SEVDA NUR KURBAN

ELAZIĞ 1 EROL KELEŞ

ELAZIĞ 2 EJDER AÇIKKAPI

ELAZIĞ 3 MAHMUT RIDVAN NAZIRLI

ELAZIĞ 4 MÜCAHİT YANILMAZ

ELAZIĞ 5 HASAN MURAT ÖZ

ERZİNCAN 1 SÜLEYMAN KARAMAN

ERZİNCAN 2 MEHMET CAVİT ŞİRECİ

ERZURUM 1 SELAMİ ALTINOK

ERZURUM 2 FATMA ÖNCÜ

ERZURUM 3 MEHMET EMİN ÖZ

ERZURUM 4 ABDURRAHİM FIRAT

ERZURUM 5 AYŞE DENİZ ÇELİK

ERZURUM 6 MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER

ESKİŞEHİR 1 FATİH DÖNMEZ

ESKİŞEHİR 2 AYŞEN GÜRCAN

ESKİŞEHİR 3 ALİ DEMİREL

ESKİŞEHİR 4 HAKAN ÇİZMELİOĞLU

ESKİŞEHİR 5 PINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENER

ESKİŞEHİR 6 DERYA ÇIRAKLI

GAZİANTEP 1 ABDULHAMİT GÜL

GAZİANTEP 2 MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ

GAZİANTEP 3 ALİ ŞAHİN

GAZİANTEP 4 DERYA BAKBAK

GAZİANTEP 5 MESUT BOZATLI

GAZİANTEP 6 ŞEHZADE DEMİR

GAZİANTEP 7 İRFAN ÇELİKASLAN

GAZİANTEP 8 BÜNYAMİN BOZGEYİK

GAZİANTEP 9 FERAY YILMAZ

GAZİANTEP 10 MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER

GAZİANTEP 11 HASAN TEKE

GAZİANTEP 12 ABDULLAH DURDU

GAZİANTEP 13 CUMA REYHAN

GAZİANTEP 14 ABDULLAH KORKMAZ

GİRESUN 1 NAZIM ELMAS

GİRESUN 2 ALİ TEMÜR

GİRESUN 3 TOLGA ERENER

GİRESUN 4 BERRİN AYDIN

GÜMÜŞHANE 1 CELALETTİN KÖSE

GÜMÜŞHANE 2 ÜNAL YILMAZ

HAKKARİ 1 ABDULMUTTALİP ÖZBEK

HAKKARİ 2 MEHMET BUDAK

HAKKARİ 3 HİKMET YAŞAR

HATAY 1 ADEM YEŞİLDAL

HATAY 2 ABDULKADİR ÖZEL

HATAY 3 HÜSEYİN YAYMAN

HATAY 4 KEMAL KARAHAN

HATAY 5 ZEHRA EREN

HATAY 6 CENGİZ YILDIZ

HATAY 7 FİLİZ ÖZÇÖREKÇİ

HATAY 8 AHMET ALPER SOYLU

HATAY 9 MEHMET HAKAN YILMAZ

HATAY 10 HALİL ERSEN DOĞAN

HATAY 11 NECMİDDİN ÇİTO

ISPARTA 1 MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

ISPARTA 2 OSMAN ZABUN

ISPARTA 3 YAKUP KÜTÜK

ISPARTA 4 NESRİN SEMİZ

MERSİN 1 NUREDDİN NEBATİ

MERSİN 2 ALİ KIRATLI

MERSİN 3 HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ

MERSİN 4 FARUK DİNÇ

MERSİN 5 MEHMET AKDOĞAN

MERSİN 6 ALİ İHSAN GÖK

MERSİN 7 SERKAN TANRIKULU

MERSİN 8 HAKKI MENİZ

MERSİN 9 FATİH DÖLEK

MERSİN 10 MUSTAFA ERİM

MERSİN 11 FİRDEVS AKTÜRK

MERSİN 12 HALİT PEKDURAN

MERSİN 13 SEÇKİN TAŞ

İSTANBUL-1 1 MURAT KURUM

İSTANBUL-1 2 ERKAN KANDEMİR

İSTANBUL-1 3 HASAN TURAN

İSTANBUL-1 4 MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

İSTANBUL-1 5 HULUSİ ŞENTÜRK

İSTANBUL-1 6 MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

İSTANBUL-1 7 TUĞBA IŞIK ERCAN

İSTANBUL-1 8 İSMAİL ERDEM

İSTANBUL-1 9 YAHYA ÇELİK

İSTANBUL-1 10 BEHİYE EKER

İSTANBUL-1 11 SERKAN BAYRAM

İSTANBUL-1 12 ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

İSTANBUL-1 13 AZMİ EKİNCİ

İSTANBUL-1 14 NURETTİN ALAN

İSTANBUL-1 15 FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

İSTANBUL-1 16 LEMAN YENİGÜN

İSTANBUL-1 17 ESMA ERSİN

İSTANBUL-1 18 UMUT ARMAN SONAY

İSTANBUL-1 19 ALİ SEVİNÇ

İSTANBUL-1 20 MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

İSTANBUL-1 21 RÜSTEM KABİL

İSTANBUL-1 22 ALİ YAZLI

İSTANBUL-1 23 AYDOĞAN AHIAKIN

İSTANBUL-1 24 ZEYNETTİN AYDIN

İSTANBUL-1 25 CEMAL DONAT

İSTANBUL-1 26 EBRU SARACOĞLU

İSTANBUL-1 27 AYŞEGÜL ESRA ATİK

İSTANBUL-1 28 FATİH ÖGÜN

İSTANBUL-1 29 ZEYNEP BAYIR

İSTANBUL-1 30 MURAT AÇIK

İSTANBUL-1 31 VELİ ARSLAN

İSTANBUL-1 32 YUNUS FIRAT AYDIN

İSTANBUL-1 33 MUSTAFA NAİM YAĞCI

İSTANBUL-1 34 FURKAN GÖKGÖZ

İSTANBUL-1 35 NURETTİN ALAGÖZ

İSTANBUL-2 1 SÜLEYMAN SOYLU

İSTANBUL-2 2 HALİT YEREBAKAN

İSTANBUL-2 3 RABİA KALENDER İLHAN

İSTANBUL-2 4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL

İSTANBUL-2 5 MUSTAFA DEMİR

İSTANBUL-2 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL

İSTANBUL-2 7 ZAFER SIRAKAYA

İSTANBUL-2 8 BÜŞRA PAKER

İSTANBUL-2 9 SEVAN SIVACIOĞLU

İSTANBUL-2 10 DERYA AYAYDIN

İSTANBUL-2 11 ADEM YILDIRIM

İSTANBUL-2 12 SENA NUR ÇELİK

İSTANBUL-2 13 AHMET BİLAL KIYMAZ

İSTANBUL-2 14 HÜSEYİN EROĞLU

İSTANBUL-2 15 ENES EMİNOĞLU

İSTANBUL-2 16 AHMET HAMDİ ÇAMLI

İSTANBUL-2 17 EMRE USTAOSMANOĞLU

İSTANBUL-2 18 ŞEVKİ ŞAR

İSTANBUL-2 19 CAHİT ALTUNAY

İSTANBUL-2 20 ÖMER FUAT GÜNDAY

İSTANBUL-2 21 ORHAN NARİN

İSTANBUL-2 22 SELÇUK KAR

İSTANBUL-2 23 KEMAL OĞUZ KIDİL

İSTANBUL-2 24 FERŞAT YILDIRIM

İSTANBUL-2 25 ECRİN NAZLI İNAN

İSTANBUL-2 26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

İSTANBUL-2 27 BEŞİR AÇIKÇA

İSTANBUL-3 1 NUMAN KURTULMUŞ

İSTANBUL-3 2 ÖZLEM ZENGİN

İSTANBUL-3 3 CÜNEYT YÜKSEL

İSTANBUL-3 4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU

SEÇİM ÇEVRESİ ADAY

SIRA NO

ADI SOYADI

İSTANBUL-3 5 HALİS DALKILIÇ

İSTANBUL-3 6 RÜMEYSA KADAK

İSTANBUL-3 7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ

İSTANBUL-3 8 NECMİ KADIOĞLU

İSTANBUL-3 9 ŞAMİL AYRIM

İSTANBUL-3 10 SEDA GÖREN BÖLÜK

İSTANBUL-3 11 NİLHAN AYAN

İSTANBUL-3 12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ

İSTANBUL-3 13 ŞENGÜL KARSLI

İSTANBUL-3 14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

İSTANBUL-3 15 HALİME KÖKCE

İSTANBUL-3 16 MEHMET SARI

İSTANBUL-3 17 NEVZAT ŞATIROĞLU

İSTANBUL-3 18 EKREM GÖRÇEKER

İSTANBUL-3 19 NECATİ KARAGÖZ

İSTANBUL-3 20 RASİM ERDOĞMUŞ

İSTANBUL-3 21 YUSUF ASLAN

İSTANBUL-3 22 MUSTAFA KORKUT

İSTANBUL-3 23 MUTLU BOZOĞLU

İSTANBUL-3 24 FETİ AHMET BALIN

İSTANBUL-3 25 OKTAY ŞAMDANLI

İSTANBUL-3 26 MEHMET YILDIZ

İSTANBUL-3 27 YILMAZ DURMUŞ

İSTANBUL-3 28 NEVİN MİNE VURAL

İSTANBUL-3 29 MEMET YALÇIN

İSTANBUL-3 30 NAZİF ÇETİN

İSTANBUL-3 31 RAMAZAN ARKAN

İSTANBUL-3 32 HARUN ÇELİK

İSTANBUL-3 33 RASİM YAĞAR

İSTANBUL-3 34 CEMAL TOPTANCI

İSTANBUL-3 35 RECEP SEYYAR

İSTANBUL-3 36 ALİ ÇİÇEK

İZMİR-1 1 MEHMET KASAPOĞU

İZMİR-1 2 MAHMUT ATİLLA KAYA

İZMİR-1 3 ŞEBNEM BURSALI

İZMİR-1 4 MEHMET ALİ ÇELEBİ

İZMİR-1 5 CEMAL BEKLE

İZMİR-1 6 SAVCI SAYAN

İZMİR-1 7 ENES EFENDİOĞLU

İZMİR-1 8 ÖMÜR ŞANLI

İZMİR-1 9 MEHMET SADIK TUNÇ

İZMİR-1 10 NİSA ALPTEKİN

İZMİR-1 11 MEHMET SAİD BAŞDAŞ

İZMİR-1 12 SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

İZMİR-1 13 BERKAN YILDIZHAN

İZMİR-1 14 HATİCE YELİZ KARATAŞ

İZMİR-2 1 EYYÜP KADİR İNAN

İZMİR-2 2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN

İZMİR-2 3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

İZMİR-2 4 YAŞAR KIRKPINAR

İZMİR-2 5 KEREM ALİ SÜREKLİ

İZMİR-2 6 MUHAMMET DOĞAN

İZMİR-2 7 DİLEK YILDIZ

İZMİR-2 8 İSMAİL HANCI

İZMİR-2 9 AHMET CAN ÇELİK

İZMİR-2 10 GÜLŞEN GEZİCİ

İZMİR-2 11 HALİL POLAT

İZMİR-2 12 VEYSEL GÜLDOĞAN

İZMİR-2 13 GÜVEN DEMİRAĞ

İZMİR-2 14 YASİN DEMİREL

KARS 1 ADEM ÇALKIN

KARS 2 YUNUS KILIÇ

KARS 3 SERKANT AYKUL

KASTAMONU 1 HALİL ULUAY

KASTAMONU 2 FATMA SERAP EKMEKCİ

KASTAMONU 3 MEHMET UMUR

KAYSERİ 1 HULUSİ AKAR

KAYSERİ 2 AYŞE BÖHÜRLER

KAYSERİ 3 ŞABAN ÇOPUROĞLU

KAYSERİ 4 MURAT CAHİD CINGI

KAYSERİ 5 SAYIN BAYAR ÖZSOY

KAYSERİ 6 MAHMUT GÜRCAN

KAYSERİ 7 EMİNE TİMUÇİN

KAYSERİ 8 HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN

KAYSERİ 9 HÜSEYİN OKANDAN

KAYSERİ 10 DENİZ MUSTAFA ÇAĞAN

KIRKLARELİ 1 AHMET GÖKHAN SARIÇAM

KIRKLARELİ 2 HÜSEYİN TUZCU

KIRKLARELİ 3 NEŞE KİRAZ

KIRŞEHİR 1 NECMETTİN ERKAN

KIRŞEHİR 2 OSMAN ARSLAN

KOCAELİ 1 SADETTİN HÜLAGÜ

KOCAELİ 2 RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

KOCAELİ 3 VEYSAL TİPİOĞLU

KOCAELİ 4 MEHMET AKİF YILMAZ

KOCAELİ 5 CEMİL YAMAN

KOCAELİ 6 SAMİ ÇAKIR

KOCAELİ 7 YASEMİN ÖZDEMİR

KOCAELİ 8 MEHMET ELLİBEŞ

KOCAELİ 9 ALİ GÜNEY

KOCAELİ 10 BERNA ABİŞ

KOCAELİ 11 HASAN SOBA

KOCAELİ 12 ERKAN AKSOY

KOCAELİ 13 GÜLAY ARTUT

KOCAELİ 14 İBRAHİM EFE

KONYA 1 TAHİR AKYÜREK

KONYA 2 ORHAN ERDEM

KONYA 3 SELMAN ÖZBOYACI

KONYA 4 MERYEM GÖKA

KONYA 5 ABDULLAH AĞRALI

KONYA 6 MEHMET BAYKAN

KONYA 7 ZİYA ALTUNYALDIZ

KONYA 8 LATİF SELVİ

KONYA 9 MUSTAFA HAKAN ÖZER

KONYA 10 FARUK ÖZÇELİK

KONYA 11 BURHANETTİN SEVENCAN

KONYA 12 SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ

KONYA 13 ERCAN USLU

KONYA 14 HÜMEYRA SAÇKESEN

KONYA 15 MUHAMMED ZEREN

KÜTAHYA 1 ADİL BİÇER

KÜTAHYA 2 İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI

KÜTAHYA 3 MEHMET DEMİR

KÜTAHYA 4 ESRA ÖZBEK BALCI

KÜTAHYA 5 MUSTAFA ALTUĞ ATALAY

MALATYA 1 BÜLENT TÜFENKCİ

MALATYA 2 İHSAN KOCA

MALATYA 3 İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK

MALATYA 4 ABDURRAHMAN BABACAN

MALATYA 5 VAHİT ATALAN

MALATYA 6 RAMAZAN ÖZCAN

MANİSA 1 BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU

MANİSA 2 MURAT BAYBATUR

MANİSA 3 TAMER AKKAL

MANİSA 4 AHMET MÜCAHİT ARINÇ

MANİSA 5 MEHMET ALİ ÖZKAN

MANİSA 6 AYŞE NEVİN SERT

MANİSA 7 MÜRŞİT GEDİZLİ

MANİSA 8 FATİH KATIÖZ

MANİSA 9 AHMET PALABIYIK

MANİSA 10 YAŞAR DEMİREL

KAHRAMANMARAŞ 1 VAHİT KİRİŞÇİ

KAHRAMANMARAŞ 2 ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ

KAHRAMANMARAŞ 3 MEVLÜT KURT

KAHRAMANMARAŞ 4 TUBA KÖKSAL

KAHRAMANMARAŞ 5 MEHMET ŞAHİN

KAHRAMANMARAŞ 6 HASAN GEZGİNÇ

KAHRAMANMARAŞ 7 KORAY KIRAÇ

KAHRAMANMARAŞ 8 RAMAZAN GÜRBAK

MARDİN 1 FARUK KILIÇ

MARDİN 2 MUHAMMED ADAK

MARDİN 3 MEHMET AKİF NUHOĞLU

MARDİN 4 ABDULVAHAP ARBAĞ

MARDİN 5 MEHMET SAMSA

MARDİN 6 AYHAN ASLAN

MUĞLA 1 KADEM METE

MUĞLA 2 YAKUP OTGÖZ

MUĞLA 3 EYLEM TAN

MUĞLA 4 TURGAY ÖZTÜRK

MUĞLA 5 ALİ METE KARAGÖZ

MUĞLA 6 HAKAN FEVZİ İLHAN

MUĞLA 7 ALİ TEKİN

MUŞ 1 MEHMET EMİN ŞİMŞEK

MUŞ 2 NUR AHMET KILIÇASLAN

MUŞ 3 MUHAMMED BAHADDİN İŞIK

NEVŞEHİR 1 SÜLEYMAN ÖZGÜN

NEVŞEHİR 2 EMRE ÇALIŞKAN

NEVŞEHİR 3 MUSTAFA RAUF YANAR

NİĞDE 1 CEVAHİR UZKURT

NİĞDE 2 YAVUZ ERGUN

NİĞDE 3 İBRAHİM BALOĞLU

ORDU 1 MAHMUT ÖZER

ORDU 2 İBRAHİM UFUK KAYNAK

ORDU 3 MUSTAFA HAMARAT

ORDU 4 İSA YÜKSEL

ORDU 5 İSA GÜL

ORDU 6 SAMET ÖZDEMİR

RİZE 1 MUHAMMED AVCI

RİZE 2 HARUN MERTOĞLU

RİZE 3 YILMAZ KATMER

SAKARYA 1 LÜTFİ BAYRAKTAR

SAKARYA 2 ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK

SAKARYA 3 ALİ İNCİ

SAKARYA 4 ERTUĞRUL KOCACIK

SAKARYA 5 MURAT KAYA

SAKARYA 6 AKİF ADNAN DİZER

SAKARYA 7 KÜRŞAT KILIÇ

SAKARYA 8 RAHMİ CAN ŞEŞEN

SAMSUN 1 MEHMET MUŞ

SAMSUN 2 ÇİĞDEM KARAASLAN

SAMSUN 3 YUSUF ZİYA YILMAZ

SAMSUN 4 ORHAN KIRCALI

SAMSUN 5 ERSAN AKSU

SAMSUN 6 MÜCAHİT YILMAZ

SAMSUN 7 HAVVA ŞEN SAYGIN

SAMSUN 8 KADİR KAYAN

SAMSUN 9 İRFAN ŞENOCAK

SİİRT 1 MERVAN GÜL

SİİRT 2 FEYZİ SEVGİLİ

SİİRT 3 LOKMAN ÖZCAN

SİNOP 1 NAZIM MAVİŞ

SİNOP 2 SEYİT ALİ ÇETİN

SİVAS 1 ABDULLAH GÜLER

SİVAS 2 HAKAN AKSU

SİVAS 3 RUKİYE TOY

SİVAS 4 RÜSTEM YÜCE

SİVAS 5 SERDAR ÖKSÜM

TEKİRDAĞ 1 MESTAN ÖZCAN

TEKİRDAĞ 2 GÖKHAN DİKTAŞ

TEKİRDAĞ 3 ÇİĞDEM KONCAGÜL

TEKİRDAĞ 4 HAKAN SUNAL

TEKİRDAĞ 5 ABDULLAH ÖĞE

TEKİRDAĞ 6 AKIN YILMAZ

TEKİRDAĞ 7 MÜGE YILDIZ TOPAK

TEKİRDAĞ 8 DEFNE GEZER

TOKAT 1 YUSUF BEYAZIT

TOKAT 2 MUSTAFA ARSLAN

TOKAT 3 CÜNEYT ALDEMİR

TOKAT 4 ADEM DİZER

TOKAT 5 MEHMET CAN

TRABZON 1 ADİL KARAİSMAİLOĞLU

TRABZON 2 MUSTAFA ŞEN

TRABZON 3 YILMAZ BÜYÜKAYDIN

TRABZON 4 VEHBİ KOÇ

TRABZON 5 MERYEM SÜRMEN

TRABZON 6 ZAFER OFLUOĞLU

TUNCELİ 1 HAKAN ÖZER

ŞANLIURFA 1 BEKİR BOZDAĞ

ŞANLIURFA 2 ABDULKADİR EMİN ÖNEN

ŞANLIURFA 3 ABDÜRRAHİM DUSAK

ŞANLIURFA 4 MEHMET ALİ CEVHERİ

ŞANLIURFA 5 CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

ŞANLIURFA 6 İBRAHİM EYYÜPOĞLU

ŞANLIURFA 7 HİKMET BAŞAK

ŞANLIURFA 8 MEHMET FARUK PINARBAŞI

ŞANLIURFA 9 MAHMUT KAÇAR

ŞANLIURFA 10 NİHAT KILIÇ

ŞANLIURFA 11 EMRE KARAÇİZMELİ

ŞANLIURFA 12 MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ

ŞANLIURFA 13 ABDULLAH AKSAK

ŞANLIURFA 14 ABDURRAHİM TORU

UŞAK 1 İSMAİL GÜNEŞ

UŞAK 2 FAHRETTİN TUĞRUL

UŞAK 3 HİLAL SABANCI

VAN 1 BURHAN KAYATÜRK

VAN 2 KAYHAN TÜRKMENOĞLU

VAN 3 ABDULAHAT ARVAS

VAN 4 AZAD KARTAL

VAN 5 SELMA BİÇEK

VAN 6 MUHAMMED ÇALAĞAN

VAN 7 ÖMER FARUK KARAKURT

VAN 8 MUHAMMED AFFAN ORHAN

YOZGAT 1 ABDULKADİR AKGÜL

YOZGAT 2 SÜLEYMAN ŞAHAN

YOZGAT 3 İSKENDER MİNAR

YOZGAT 4 YUSUF İBİŞ

ZONGULDAK 1 MUAMMER AVCI

ZONGULDAK 2 SAFFET BOZKURT

ZONGULDAK 3 AHMET ÇOLAKOĞLU

ZONGULDAK 4 NEJDET TISKAOĞLU

ZONGULDAK 5 DİLEK KAYA

AKSARAY 1 CENGİZ AYDOĞDU

AKSARAY 2 HÜSEYİN ALTINSOY

AKSARAY 3 SEVİNÇ KASAL

AKSARAY 4 SİNAN ÖZKAN

BAYBURT 1 ORHAN ATEŞ

KARAMAN 1 SELMAN OĞUZHAN ESER

KARAMAN 2 OSMAN SAĞLAM

KARAMAN 3 FATMA ÇOŞTU

KIRIKKALE 1 MUSTAFA KAPLAN

KIRIKKALE 2 ERGÜN TEKİN

KIRIKKALE 3 MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU

BATMAN 1 FERHAT NASIROĞLU

BATMAN 2 SERKAN RAMANLI

BATMAN 3 MURAT GÜNEŞTEKİN

BATMAN 4 MUHSİNE BOZKURT

BATMAN 5 FIRAT TUNÇ

ŞIRNAK 1 ASLAN TATAR

ŞIRNAK 2 HATİCE ATAN

ŞIRNAK 3 BEDİRHAN ŞIK

ŞIRNAK 4 ABDULKERİM GÜNDÜZ

BARTIN 1 YUSUF ZİYA ALDATMAZ

BARTIN 2 TURHAN KALAYCI

ARDAHAN 1 KAAN KOÇ

ARDAHAN 2 GÜVEN KARAKOYUN

IĞDIR 1 CANTÜRK ALAGÖZ

IĞDIR 2 AHMET TUTULMAZ

YALOVA 1 AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

YALOVA 2 MELİHA AKYOL

YALOVA 3 ERHAN DEDE

KARABÜK 1 CEM ŞAHİN

KARABÜK 2 DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ

KARABÜK 3 HÜSEYİN GÜNDOĞDU

KİLİS 1 AHMET SALİH DAL

KİLİS 2 FAZIL ARISOY

OSMANİYE 1 DERYA YANIK

OSMANİYE 2 SEYDİ GÜLSOY

OSMANİYE 3 İLYAS YİĞİT

OSMANİYE 4 MESUT TOKUR

DÜZCE 1 AYŞE KEŞİR

DÜZCE 2 ERCAN ÖZTÜRK

DÜZCE 3 HAKAN KUŞÇUOĞLU