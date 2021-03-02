AK Parti: "Milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız"

Terörle arasına mesafe koyamayan ve her geçen gün bir başka skandal ile gündeme gelen HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında HDP'nin kapatılması gerektiğini, 'Acil ve şarttır' sözleri ile belirtmişti.

Bahçeli'nin ardından bir flaş çıkış da AK Parti kanadından geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir." dedi.