AjansHaber.com.tr Gündem AK Parti Meclis grup yönetimi belli oldu

AK Parti Meclis grup yönetimi belli oldu

AK Parti'de grup başkanı ve grup başkanvekilleri belli oldu

AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

AK Parti Grubu, yeni grup başkanı ve grup başkanvekillerinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler oldu.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine ise İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın Yemin Töreni'ne büyük ilgi!
Özcan, Erdoğan'ın heykelini dikiyor!
Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavga
CHP'de derin çatlak!
İYİ Parti ve CHP'den İttifak açıklaması!
Anayasa Mahkemesi'nden flaş bekçi kararı!
Meclis'te yeni dönem başladı!