AK Parti kongresinde dikkat çeken detay: Erbakan'ın geleneği hayata geçirildi

AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Ama onlar yedek olarak kalmayacak, aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." dedi. Bu cümle dikkat çekici bir detayı ortaya çıkardı.

AK Parti 7. Olağan Kongresi, dün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bin 428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongrede, partinin yeni MKYK listesi de belirlendi.

Cumhurbaşkanı ayrıca "2023'ün manifestosu olacak" dediği konuşmasını gerçekleştirdi.

Erdoğan kongredeki konuşmasında "Yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Ama onlar yedek olarak kalmayacak, aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

"YEDEK ÜYELER DE ASİLLER GİBİ ÇALIŞACAK"

Öte yandan Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın yazısı ile kongrede eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın bir geleneğinin hayata geçirildiği ortaya çıktı.

Hakan yazısında "Erdoğan, Erbakan Hoca'nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, 'Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır' derdi." ifadelerini kullandı.

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YENİ MKYK'DA 75 ASİL, 35 YEDEK ÜYE BELİRLENDİ

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de asil üye sayısı 50'den 75'e yükseltildi. Yedek üye sayısı da 35 oldu. MKYK'de 28 isim yerini korurken, 22 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 47 yeni isim girdi.