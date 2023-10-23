AK Parti İstanbul’dan 'Büyük Filistin Mitingi'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı’nda 'Büyük Filistin Mitingi' gerçekleştireceklerini duyurdu. Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması öngörülüyor.

Mitinge ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası ile Filistin Diyasporasından çok sayıda ismin katılacağı mitinge, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından da katılım bekleniyor.