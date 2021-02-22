AK Parti, İstanbul İl Başkanı adayını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Şubat'taki kongrede yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrede Osman Nuri Kabaktepe'nin aday olacağını duyurdu.

24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. pic.twitter.com/O57P9UQuzb — Erkan Kandemir (@erkankandemir) February 22, 2021

Osman Kabaktepe'nin adının İstanbul İl Başkanlığı için geçmesinin ardından internette yer alan bir fotoğraf tekrar gündem oldu. Merhum Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı o fotoğraftaki bir diğer ismin de Kabaktepe olduğu belirtildi.

Refah kadrolarında yer aldı

Milli Gençlik Vakfı'nda görev alan Kabaktepe, Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi olarak görevlerinde bulundu. Kabaktepe son olarak Saadet Partisi'nden 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Fatsa Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçilememişti.

"İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oluyor"

Kabaktepe'nin adının kulislerde konuşulmaya başlamasının ardından konuyla ilgili bir tweette gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan geldi. Ersoy, Osman Nuri Kabaktepe'nin AK Parti İstanbul İl Başkanı olacağını yazdı.

Yılmaz'dan Kabaktepe'ye tebrik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da Kabaktepe'nin İstanbul İl Başkanlığı bayrağını devralacağını söyleyerek tebrik etti.