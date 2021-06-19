AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na molotoflu saldırı

Saat 21.00 sıralarında Zirve Mahallesi Orman Caddesi'ndeki Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Saldırı esnasında bazı partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, parti binasında hasar oluştu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu:

"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır’ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı."

1- Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır’ımızda Ak Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. pic.twitter.com/p2RfrzBDNZ — M.Şerif AYDIN (@mserifaydin) June 18, 2021

Ayrıca Aydın, "Terör odaklarının; Ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahade etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

2 şüpheli yakalandı

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile ona gözcülük yapan diğer şüpheli gözaltına alındı.

Şentop: Terör saldırısını kınıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıya tepki gösterdi.

Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir." dedi.

Kurtulmuş: Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da olaya tepki gösterdi.

Kurtulmuş, sosyla medya paylaşımında "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır" dedi.

Ömer Çelik'ten kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile saldırıyı lanetledi.

Çelik, "Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz" ifadelerini kullandı.