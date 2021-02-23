AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y'nin Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir sosyal paylaşım sitesinde, Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir" denilmişti.

''SİSTEMATİK SALDIRIYA UĞRUYORUM''

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Avukat Mert Yaşar'ın kendisi hakkındaki hakaret içerikli paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: ''AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi.''

MESAJINI SİLDİ

Öte yandan Mert Yaşar kendisine gelen tepkilerin ardından mesajı silip, açık olan sosyal medya hesabını korumalı hale getirdi.