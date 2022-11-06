AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan son dakika açıklamaları

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye insani diplomasi ve diğer ilişkileri birlikte yönetiyor. Dünya'ya bakın, ambargolarla ülkeler köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Ancak olan hükümetlere olmuyor, halklara oluyor. Yok sayarak, ötekileştirerek sonuç alacağınızı düşünüyorsanız bunu geçmiş dönemlerde de gördük, başaramazsınız.

3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyebilecek bir savaş

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sadece bu iki ülke arasında değil, Rusya ve Rusya'yı destekleyebilecek bölge ülkeleri ile Batı arasındaki bir savaştır. Bu 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyebilecek bir savaştır."