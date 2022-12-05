AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bütçe görüşmelerinde AK Parti adına konuşuyor!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın halkta karşılığının olmadığını söyledi. Madem Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur. Buyrun er meydanına adaylığınızı ilan edin."

"Seçimlerde "hileli zarlarla seçim kazanmak" lafını bizim lügatimizde bulamazsınız. Biz milletin gönlüne girerek, milletin düğününde olarak, cenazesinde olarak seçimleri kazanır ve meclise geliriz."

"Biz Müslümanların dinde kardeş olduğu inancından geliyoruz. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarımızdır kardeşlerimizdir. Biz bu bölgede insanları etnik mezhep kökenlerine göre asla ve asla ayırmayız."

"Enflasyon bütün dünyayı etkileyen bir durumdur. Türkiye başından itibaren gelişmeleri çok iyi takip ederek dünyada yerel üretimde gücünü artırarak, riskleri fırsata dönüştüren bir ülke olmuştur."

"Büyük milletlerin büyük hayalleri olur, hedefleri olur, ülküleri olur varmak istedikleri hedefleri olur. 20 yılda yapılanlar ortadadır."

Detaylar gelecek...