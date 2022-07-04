AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan NATO mesajı: Türkiye henüz tamam demedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Cihannüma Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yokluklarla, yoksulluklarla, kimsesizliklerle mücadele ederek bugünlere kadar gelmiş bir kadroyuz. "

Tek parti dönemi eleştirisi

"İki gün önce, adını anarak ağzımı kirletmeyeceğim bir herif, bir televizyon kanalında diyor ki: 'Türkiye demokrasiye çok erken geçti. 1950'te değil, 1975'te geçmeliydi. Biz bu milletin üstünden şöyle bir silindir gibi geçecek, bunların değerlerini, inançlarını yok edecektik.' diyor. Hızını alamıyor beyefendi, arkasından da diyor ki, 'Nedir bu Allah-u Ekber diyerek ezanı getirdiler.' diyor. Dilinin altındaki baklayı çıkarmıyor ama rahmetli Menderes'i de suçluyor. Şimdi ne olurdu 'Tanrı uludur desek' diyor. Bu adamlar, bu fosiller, bu gericiler, bu yobazlar, bu millet düşmanları, bu Türkiye düşmanları, bu insanlık düşmanları çok iyi bilsinler ki kılıçlarının iki tarafının da kestiği devirler çok geride kalmıştır ve bir daha da gelmeyecektir."

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

"Türkiye, NATO'nun bir üyesi olarak, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi ile ilgili süreçte imzayı atıp 'Tamam, bunlar girebilir' dememiştir. Sadece yolu açmış; rezervini bir şekilde askıya almış, sürecini başlatmış, eğer verdikleri sözleri tutmazlarsa asla yeşil ışık yakmayacağını, kırmızı kartın cebimizde olduğunu onlara açık bir şekilde ilan etmiştir. Türkiye bu anlamda veto kartını çok iyi kullanarak, bundan sonraki süreçte de terör örgütlerine destek vermeyeceklerini söz altına alarak yoluna devam etmiştir. Bu sözleri yerine getirirler kendileri bilir, getirmezler kendileri bilir. Türkiye ne yaptığını çok iyi biliyor."

"20 günde yıpranan adayla uğraşmayın"

"Bizim adayımız belli. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tabi yarış rakiple olur. Karşı tarafa 'Rakibiniz kimdir?' diye sorulduğunda 'Rakibimizi çıkaralım da 20 günde yıpratacak mısınız' diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıldır ortada, kendisi 20 yılda yıpranmıyor da sizin adayınız 20 günde yıpranacaksa o adayla hiç boşuna uğraşmayın."