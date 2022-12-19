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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, KKTC'deki Boğaz Şehitliği'ni ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Boğaz Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, ilk olarak Boğaz Şehitliği'nde askeri yetkililerden bilgi aldı, ardından dua edip şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Şehitlik ziyaretinde Kurtulmuş'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov'un yanı sıra Türk ve Azerbaycan heyetleri de eşlik etti.

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