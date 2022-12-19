AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, KKTC'deki Boğaz Şehitliği'ni ziyaret

Kurtulmuş, ilk olarak Boğaz Şehitliği'nde askeri yetkililerden bilgi aldı, ardından dua edip şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Şehitlik ziyaretinde Kurtulmuş'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov'un yanı sıra Türk ve Azerbaycan heyetleri de eşlik etti.