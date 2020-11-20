AjansHaber.com.tr Gündem Mehmet Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini kaydeden Özhaseki, "Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de
Öldüresiye dövülen çocuğa devlet sahip çıktı
Necmettin öğretmenin intikamı alındı
İstanbul İtfaiyesi’nde siyasi atamalara devam
Kısıtlamanın detayları belli oldu
Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerini çabuk unuttu
355 yıllık camii yangında kül olmuştu