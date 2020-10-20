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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ koronavirüse yakalandı

AK Parti'de koronavirüse yakalananlar kervanına Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı. Dağ, sosyal medya hesabından, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, “Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum” ifadelerini paylaştı.

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