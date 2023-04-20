AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi.

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarındaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbir amaçlı boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma sürüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: Zerre kadar çekilme gibi bir durum yaratmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Saldırgan AK Parti'ye karşı olduğunu söylemiştir. Cumhurbaşkanımıza, partimize karşı kullanılan nefret dilinin, nefret siyasetinin belli yerleri tahrik etmek amacına matuf olduğunu ifade ediyoruz. Diğer siyasi partilere yapılan saldırılara, sivil siyasetin her türlü saldırıdan tacizden korunması gerektiğine parti olarak karşı duymuştuk. Sürekli olarak vatandaşlarımızla birlikte olan kadrolar bu tip tacizler, saldırılar AK Parti teşkilatlarında zerre kadar geri çekilme ya da sakınma gibi bir durum yaratmaz. Hangi provokasyon olursa olsun hiçbir şekilde geri adım atmadan sandığa doğru giderken hep birlikte seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Demokrasimiz güçlüdür. AK Parti sandık yoluyla demokrasi mücadelesini veren çok güçlü parti. Emniyet güçlerimiz bu saldırganı hızlı bir şekilde yakaladılar, sorgusu da yapılıyor. Doğrudan AK Parti'yi hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ediyor. AK Parti'yi bilerek bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatımız seçime giderken bu tip provokasyonlar olacağını bilen bir kadroyuz. Saldırganı hızlı biçimde yakalayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Adana güvenli şehirdir. Her türlü saldırıya karşı sandığa giderken demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz. Özellikle son 1 haftadır 10 gündür, birkaç gündür uyarıda bulundum, terör örgütlerine birilerine söylemekten sakınılan sözlerin Cumhurbaşkanımıza ve partimize kullanılmasının başlı başına provokasyon olmuştur. Hepimize geçmiş olsun...