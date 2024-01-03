AK Parti'de nefesler tutuldu! Tüm gözler 15 Ocak'a çevrildi!
AK Parti'de yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Ocak'ta ATO Congresium'da içi birçok il, ilçe ve büyükşehir belediyesi adayını açıklaması bekleniyor. İşte adaylık için adı geçen AK Partili isimler!
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde, 2019 yılında kaybettiği büyükşehirleri yeniden kazanmak isteyen AK Parti'nin aday belirleme çalışmalarında sona geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu için en önemli adımlardan biri olarak işaret ettiği yerel seçimlere hangi adaylarla gireceğini 15 Ocak'ta ATO Congresium'da açıklayacak.
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İşte, bazı illerde başkan adaylığı için adı geçen AK Partili isimler.
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Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum / İSTANBUL
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