AK Parti, büyükşehirlere güçlü adaylarla hazırlanıyor
AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana gibi büyükşehirleri yeniden kazanmak için güçlü adayları sahaya süreceği konuşuluyor. İşte büyükşehirler için adı geçen AK Parti adayları.
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde, 2019 yılında kaybettiği büyükşehirleri yeniden kazanmak isteyen AK Parti'nin aday belirleme sürecinde güçlü isimlere yöneleceği konuşuluyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu için en önemli adımlardan biri olarak işaret ettiği yerel seçimlere hangi adaylarla gireceği merak ediliyordu.
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İşte, adı büyükşehir belediye başkan adaylığı için geçen AK Partili isimler.
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Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum / İSTANBUL
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