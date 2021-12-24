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AK Parti binası önüne bırakılan şüpheli paketten bomba çıktı

İstanbul Zeytinburnu'daki AK Parti binası önüne bırakılan kolinin içinde bomba olduğu belirlendi. Zaman ayarlı bomba, uzmanlar tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

İstanbul'da AK Parti Zeytinburnu İlçe Binası önüne geçtiğimiz salı gecesi bırakılan koli, bomba imha uzmanları tarafından kontrol edildi.

Uzmanlar fünye aracılığıyla koliyi uzakta kontrollü olarak patlattı.

Yapılan incelemede kolinin içinde zaman ayarlı bir bomba olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri arıyor.

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