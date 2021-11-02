AK Parti 5. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, konuyla ilgili, “İcraya konu olan mezatlarda satılan işlemi kaldırıyoruz. Malın değerini koruyarak değer kaybını önlemeyi hedefliyoruz. Borçlu hacizli malını kendi rıza ve ihtiyarı ile dilediği kişiye satabilecek” dedi.

Ünal, “Asıl düzenlemenin bizim için kıymetli olan tarafı 1932’den beri uygulanan çocukların teslim alınmasına ilişkin usul. İcra sisteminden çıkarılacak çocuk koruma kapsamına alıyoruz” şeklinde konuştu.