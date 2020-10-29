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AK Gençlik iftiracı T24’ü tiye aldı

AK Parti Gençlik Kolları’nın resmi Twitter hesabı, yalan haber yapan T24'ü tiye aldı.

AK Parti Gençlik Kolları’nın resmi Twitter hesabı “KYK başvurusunda öğrencilere, AKP'nin gençlik yapılanmalarına üye olup olmadığı soruluyor!” başlıklı yalan haber yapan, ABD ve AB fonlarıyla desteklenen T24'ü “T24, editör alımı yaparken iftira ve yalan söyleme konusunda eğitimi var mı diye soruyormuş!” tweetiyle tiye aldı.

AK Gençlik’in paylaşımı:

Söz konusu gençlik merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı.

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