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Air France-KLM'den 500 milyon Euroluk anlaşma

Air France-KLM, Fransa’nın garantör olduğu 4 milyar dolarlık ödenmemiş kredinin 500 milyon Euroluk kısmı için 9 bankadan oluşan konsorsiyumla anlaştı

Air France-KLM'den 500 milyon euroluk anlaşma


Air France-KLM, Fransa’nın garantör olduğu 4 milyar dolarlık ödenmemiş kredinin 500 milyon euroluk kısmı için 9 bankadan oluşan konsorsiyumla anlaştı.

Salgın zamanında devlet desteği gören havacılık şirketlerinde borçların kapanmasına yönelik girişimler devam ediyor.

Lufthansa'nın ardından Avrupa'nın önde gelen diğer havayolu şirketi Air France-KLM borçların geri ödenmesi için adım attı.

Şirket Fransa devleti tarafından garanti edilen 4 milyar euroluk borcun 500 milyon euroluk kısmı için 9 bankadan oluşan konsorsiyumla anlaşmaya vardı.

Şirket, yeni bir zaman çizelgesi üzerinde görüştüğü kredinin geri kalan kısmı için ödeme vadesini 2 yıl öteleyerek 6 Mayıs 2025’e uzattı.

Karar küresel hava trafiğinde toparlanmaya dair görülen işaretler ve sermaye piyasalarına ulaşımın kolaylaşması sonrasında geldi.

Havayolundan yapılan açıklamada “Daha önce açıklandığı gibi, Air France-KLM grubunun mali durumunu daha da güçlendirecek tedbirler için görüşmeler sürüyor. Bu tedbirler, piyasa koşullarına bağlı olarak, özkaynak kullanımı ya da özsermaye benzeri enstrümanları içerebilir” cümlelerine yer verildi.

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