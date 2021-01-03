Aile Bakanlığından Malatya'daki "cinsel istismar" iddialarına ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medyada, Malatya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuğun istismar edildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, 25 Aralık 2020 tarihinde aldığı ihbar üzerine kızımızın yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır.

Çocuğumuz ivedi olarak devlet koruması altına alınmıştır. Yine aynı gün, konuyla ilgili kolluk ve adli merciler soruşturmasına başlamıştır. Çocuğumuz kuruluş bakımında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği almaya devam etmektedir. Adli süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir."

❗️Malatya’da Yaşayan 16 Yaşında Bir Çocuğumuz ile İlgili İstismar İddialarına İlişkin Basın Açıklamamızhttps://t.co/qTbyPP51vC pic.twitter.com/l6i6PlGvo8 — T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@ailevecalisma) January 2, 2021

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arguvan ilçesinde zihinsel engelli bir kız çocuğuna istismarda bulunulduğu iddialarına ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Malatya'nın Arguvan ilçesi 'Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesi'nde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna" dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu ifade edildi.

Arguvan ilçesinde 16 yaşındaki zihinsel engelli E.Y'nin cinsel istismara uğradığı ihbarı üzerine Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun cinsel istismara uğradığını doğrulayan herhangi bir bulguya rastlanmamış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" bilgisi paylaşıldı.