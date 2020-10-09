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AİHM'den FETÖ elebaşına ret

AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in, 2015'teki tekzip taleplerinin reddedilmesiyle hak ihlali yapıldığına ilişkin 6 başvurusunu kabul edilemez buldu.

AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in "kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı, bireysel başvurularında AYM'nin yetersiz gerekçeler sunduğu" şikayetlerini reddetti.

AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in, 2015'teki tekzip taleplerinin reddedilmesiyle hak ihlali yapıldığına ilişkin 6 başvurusunu kabul edilemez buldu. AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in "kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı, bireysel başvurularında AYM'nin yetersiz gerekçeler sunduğu" şikayetlerini reddetti.

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