Ahşap koltuklu araç kiralama ihalesine tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hizmet araçları üzerinden şov yapan CHP'li İBB yönetiminin lüks araçlı kiralama ihalelerine hız kesmeden devam etmesine tepki gösterdi. Yenikapı şovunu hatırlatan Kabaktepe, "Yeni kiraladığınız lüks araçları da Yenikapı'da sergileyin, bekliyoruz." çağrısında bulundu.

“İstanbul nimet nimet” diyen CHP’li İBB yönetimi; aralarında sıfır kilometre, ahşap dekorlu, panoramik cam tavan özelliğine sahip lüks araçların da bulunduğu yeni bir ihale daha açmış.



Lütfen bu araçları da Yenikapı'da sergilesinler. Bekliyoruz… pic.twitter.com/5nfuYDVAxY — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) May 20, 2021

TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN LÜKS ÖZELLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

İBB iştiraki İSTON üzerinden yeni bir araç kiralama ihalesi duyuruldu. 8 Haziran'da yapılacak ihale öncesi araçların hangi özellikte olacağına dair teknik şartname yayımlandı. İBB'nin sunduğu şartnamede bazı araçlarda ultra lüks özellik aranması dikkat çekti. Sıfır kilometre, ahşap dekorlu, alcantara deri döşeme, dokunmatik ekranlı navigasyon sistemi, panoramik cam tavan, aranan özelliklerden sadece bir kısmı. İhale kapsamında toplam 151 araç kiralanacak. İhalenin geçerlilik süresi 36 ay olacak.

KABAKTEPE: "YENİKAPI'DA SERGİLEYİN, BEKLİYORUZ"

Yenikapı'da 'ihtiyaç fazlası' denilerek gönderilen araçların kat be kat üzerinde yeni araç kiralaması yapan İBB yönetimine bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Yenikapı şovunu hatırlatan Kabaktepe, "İstanbul nimet nimet' diyen CHP'li İBB yönetimi; aralarında sıfır kilometre, ahşap dekorlu, panoramik cam tavan özelliğine sahip lüks araçların da bulunduğu yeni bir ihale daha açmış. Lütfen bu araçları da Yenikapı'da sergilesinler. Bekliyoruz." dedi.



https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/05/20/ahsap-koltuklu-arac-kiralama-ihalesine-tepki