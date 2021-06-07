Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı bir yayında sarfettiği sözlerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

2 AYRI SORUŞTURMA

Eski HDP'li, yeni TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Skandal çağrı sonrası Şık, sokağa inme çağrısı yaparak Başkan Erdoğan'a yönelik de tehditler yöneltti. Yaşanan gelişemeler sonrası 27. dönem milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı resen soruşturma başlatıldı.

"BU DEVLETİ YIKMAMIZ GEREKİYOR"

HDP'den milletvekili olduğu günden bu yana TBMM'de çıkardığı kavgalarla gündem olan, marjinal terör gruplarına verdiği destekle de tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Şık "Bu devlet katildir ve bu devleti yıkmamız gerekiyor" dedi.