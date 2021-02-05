Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı!

Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunan Bağımsız milletvekili Ahmet Şık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

SOKAK ÇAĞRISI YAPTI

Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkartılan Boğaziçili öğrencilerin serbest bırakılması sonrası yaptığı skandal açıklamada "Kimse seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli' dedi.

HDP'den milletvekili seçilen Ahmet Şık "halkı isyana çağırdı!"



Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'tan skandal açıklamalar:

"Kimse seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli." pic.twitter.com/Mw3rrnBBdv — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 4, 2021

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şık'ın sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından yapılan açıklamada "bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet Şık hakkında TCK 214. maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.