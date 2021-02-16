Ahmet Hakan'dan HDP'ye çağrı

Siyasi partilerden de terör örgütüne tepki gelirken, HDP kınama açıklaması yapmadı. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, terörle arasına mesafe koyamayan HDP'ye çağrıda bulunarak, "Anladık... PKK ile aranıza mesafe koyamıyorsunuz. Bari katliamla aranıza mesafe koyun" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısında HDP'ye çağrıda bulunduğu bölüm:

Her PKK katliamında...

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.

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- “Ne diyecekler acaba?” diye...

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- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...



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- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...

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- “Bu sefer, ‘Bu yapılan alçaklıktır’ demeyi başarabilecekler mi?” diye...

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- “Silahsız insanları katletmek de neyin nesi!” tepkisi gelecek mi diye...

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- “Biz artık yokuz bu işte! Yeter artık” diyecekler mi diye...

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Ama hayır!

Nafile!

Olmuyor, olamıyor.

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- Yine bin dereden su getirmeler...

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- Yine alçaklığı okkalı bir şekilde kınayamamalar...

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- Yine “devlet” ile “terör örgütü” arasında hiçbir fark görmemeler...

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- Yine PKK’ya bir türlü toz konduramamalar...

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- Yine “İki taraf da biraz hatalı” falan diyerek terör örgütünü temize çıkarmalar...

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- Yine “Kandil’i küstürmeyelim ama milletin tepesini de attırmayalım” inceliğini kollayan metinler...

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Buradan HDP’ye sesleniyorum:

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Anladık...

PKK ile aranıza mesafe koyamıyorsunuz.

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Bari katliamla aranıza mesafe koyun.

KAYNAK: HÜRRİYET