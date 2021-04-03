Ahmet Hakan'dan CHP'li belediyelere tavsiye

AK Parti, 1 Nisan'da bir video paylaştı. İcraatlerin anlatıldığı videoda, CHP'li belediyelerin 'heykelciliği' de eleştirildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da sosyal medyada çok konuşulan video üzerine köşesinde CHP'li belediyelere tavsiyede bulundu, "Hiçbir icraat yapmasanız bile sadece heykel işine girmeyerek bayağı puan kazanabilirsiniz" dedi. Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

CHP’Lİ BELEDİYELERE BİR TAVSİYEM VAR

Bütün CHP’li belediyeler...

Ortak bir toplantı yapın kendi aranızda...

En az altı ay boyunca heykel işine girmeyeceğinize dair bir karar alın.

Ve kararı bozanı da cezalandırın.

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Söylemek istediğim şudur:

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Hiçbir icraat yapmasanız bile...

Sadece heykel işine girmeyerek...

Bayağı puan kazanabilirsiniz.

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu heykeli.