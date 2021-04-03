AjansHaber.com.tr Gündem Ahmet Hakan'dan CHP'li belediyelere tavsiye

Ahmet Hakan'dan CHP'li belediyelere tavsiye

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, heykel projeleri gündemden düşmeyen CHP'li belediyelere dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

AK Parti, 1 Nisan'da bir video paylaştı. İcraatlerin anlatıldığı videoda, CHP'li belediyelerin 'heykelciliği' de eleştirildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da sosyal medyada çok konuşulan video üzerine köşesinde CHP'li belediyelere tavsiyede bulundu, "Hiçbir icraat yapmasanız bile sadece heykel işine girmeyerek bayağı puan kazanabilirsiniz" dedi. Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

CHP’Lİ BELEDİYELERE BİR TAVSİYEM VAR

Bütün CHP’li belediyeler...

Ortak bir toplantı yapın kendi aranızda...

En az altı ay boyunca heykel işine girmeyeceğinize dair bir karar alın.

Ve kararı bozanı da cezalandırın.

*

Söylemek istediğim şudur:

*

Hiçbir icraat yapmasanız bile...

Sadece heykel işine girmeyerek...

Bayağı puan kazanabilirsiniz.

 

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu heykeli.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
CHP daha kimlere para akıtmış...
İBB 458 milyonluk ihalenin hesabını veremedi!
Kimse yönetici olmak istemedi
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
Bugün resmen başladı!
Ünlü iş adamlarının şoke eden FETÖ esareti
İstanbul'da metro seferlerinde aksama