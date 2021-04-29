Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i topa tuttu

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Biden'ın skandal soykırım ifadelerine grup toplantılarında küçük bir yer ayırarak daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik üslupsuz eleştirilerde bulunarak Erdoğan'ın Biden'a verdiği cevabı hedef aldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Erdoğan'ın Biden'a verdiği cevabı 'Beğendim' diyerek muhalefete yönelik eleştirilerini köşe yazısında aktardı.

Ahmet Hakan'ın dikkat çeken köşe yazısı:

ERDOĞAN’IN BIDEN’A VERDİĞİ CEVAP

BEN çok beğendim cevabı.

Vakur bir konuşmaydı. Söylenmesi gereken her şeyi, gayet düzgün bir üslupla söyledi Erdoğan. Kırıp dökmeden söyledi. Öyle alttan alan bir konuşma değildi. Diklenmeden dik duran bir konuşmaydı.

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Ama muhalefet cephesi, beğenmedi bu konuşmayı.

“Erdoğan heyheyli konuşurdu... Niye şimdi de heyheyli konuşamadı ki” falan diye laf sokuyorlar.

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Sanki Erdoğan...

Esip gürleseydi, ey deseydi, kırıp dökseydi, üsleri kapatmayı gündeme getirseydi, NATO’dan çıkmaktan söz etseydi, ilişkileri tam olarak keseceğini söyleseydi...

Çok memnun olacaklarmış gibi bir tutum.

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Hem uluslararası camiayla iyi geçinin, herkesle kavga etmeyin, diyeceksiniz.

Hem de sonra sırf sıkıştırmak için “niye heyheylenmedin” diye laf sokacaksınız.

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Muhalefet yapmak demek, iktidarın her yaptığının tersini söyleyerek sıkıştırmak değildir ki. İktidar, senin istediğin gibi bir dil tutturmuşsa... O dili savunmak gerekmez mi?

FRANSA VE RUSYA SOYKIRIM DEDİĞİNDE AK PARTİ YOKTU

BIDEN’ın “soykırım” demesini...

Liyakatsiz dış politikaya bağlayanlara soruyorum:

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Henüz AK Parti’nin ortada olmadığı, yani “monşer” diye küçümsenen diplomatların egemen olduğu dönemlerde...

Mesela... 1995 yılında Rusya, 24 Nisan’ı soykırımı anma günü kabul etti.

Mesela... 2001 yılında Fransa, senatosundan soykırım kararını geçirdi.

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Yani “Eski diplomatlarımızı monşer diye küçümsemeseydiniz, bütün bunlar başımıza gelmezdi” yakınması...

Pek haklı bir yakınma değil gibi...

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan’daki ‘soykırım’ açıklamasına bir değindikten sonra, her zamanki tutumunu sergileyerek, asıl suçlamalarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yöneltti.

"Erdoğan konuştu, bırakın aslanı kedi gibi bir miyavlama sesi geldi" diyerek alaycı bir dil kullandı.

İyi Parti grubunda konuşan Meral Akşener ise şu sözleri sarfetti:

“Vatandaşlarımızın gözü kulağı sayın Erdoğan'a çevrildi. Bir baktık ki kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş yerine pek bir terbiyeli, şeker, pek bir minnoş Mr. Erdogan gelmiş.”