Dışişleri Bakanlığı ve DATÜB işbirliği ile Ahıskalı Türklere tıbbi malzeme yardımı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Dünya Ahıskalı Türkler Birliği’nin (DATÜB) ortak çalışması sonucu COVID-19 ile mücadele için Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’daki DATÜB temsilciliklerine tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki DATÜB temsilciliklerine teslim edilen tıbbi malzemelerin dağıtımına başlandı.

Gönderilen 12 ton malzeme içerisinde; cerrahi maske, N95 maske, koruyucu tulum, temassız ateş ölçer, solunum cihazı, dezenfektan, siperlik ve ilaç kutuları bulunuyor.

"10 bin aileye gıda yardımında bulunduk"

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB olarak pandemi sürecinde de faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi:

"Kendi imkanlarımızla Ahıskalı Türklerin yaşadığı dokuz ülkede imkanı olmayan 10 bin aileye bunlardan Ahıskalı Türklere ve yerel vatandaşlara gıda yardımında bulunduk."

"Türkiye'nin desteğini hep hissettik"

Ziyatdin Kassanov, salgından etkilenen ailelerin tespit çalışmalarının devam ettiğini ve en kısa zamanda salgından etkilenenlere yardım malzemelerinin ulaştırılacağını belirtti.

Kassanov, "Biz anavatandan uzakta olsakta zor zamanlarımızda Türkiye her zaman yanımızda oldu. Türkiye'nin desteğini hep hissettik." dedi.