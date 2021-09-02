Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı: Yüzde 52 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, ağustosta ihracatın geçen yılın aynı ayına yüzde 52 artarak 18,9 milyar dolar olduğunu söyledi.

Muş, son 12 aylık ihracat değerinin de 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başardığını ifade etti.

İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardık.

Ocak-ağustos döneminde ihracat 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu. Yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına inancımız tam. İhracattaki güçlü ivmeyle pandemi öncesi performansı geride bıraktık. Ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık bazda 15,1 puan artışla yüzde 81,5 oldu.