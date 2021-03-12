Ağrı'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 08.57'de 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.