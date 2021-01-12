Ağrı'da Eren operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak'ta tamamlandığını, Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını açıkladı.
Eren-1 Tendürek Operasyonu'nda 1071 personel ile 72 operasyonel tim görev alıyor.
Yıldırım Operasyonları kapsamında 153 terörist etkisiz hale getirildi, 707 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
İçişleri Bakanı Soylu Eren operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yaptı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 12, 2021
🔹Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. EREN OPERASYONLARI'na,
Tendürek‘ten başladık 🇹🇷 pic.twitter.com/90Vu4RWYu3
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