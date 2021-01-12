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Ağrı'da Eren operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak'ta tamamlandığını, Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını açıkladı.

Eren-1 Tendürek Operasyonu'nda 1071 personel ile 72 operasyonel tim görev alıyor.

Yıldırım Operasyonları kapsamında 153 terörist etkisiz hale getirildi, 707 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

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