Ağrı Doğubayazıt kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubayazıt Sağlıksuyu Köyü kırsalında 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır dışında yürüttüğü terörle mücadele aralıksız sürdürülüyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt Sağlıksuyu Köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Yorumlar