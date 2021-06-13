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Ağrı Doğubayazıt kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubayazıt Sağlıksuyu Köyü kırsalında 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır dışında yürüttüğü terörle mücadele aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt Sağlıksuyu Köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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