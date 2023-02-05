Afyon'da yolcu otobüsü devrildi, 8 kişi öldü!
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Diyarbakır'dan Bodrum'a giden, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Dinar - Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Kaza yerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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