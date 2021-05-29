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Afrin’deki çadır kamplara hijyen paketi ve giysi yardımı

Afrin'in Cinderes bölgesinde AFAD koordinesindeki çadır kamplarda yaşayanlara hijyen paketi ve giysi yardımı yapıldı.

Türkiye’den giden yardımseverler Afrin’de yardımların su ve elektrik sorunu yaşanan birinci derece ihtiyaç sahibi bölgelere yapıldığını söyledi.

Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Sıvı el sabunu, dezenfektan, şampuan, çocuk bezi ve giysi bulunan paketler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Fotoğraf: AA

Çadır kampta yaşayanlar yardımlar için teşekkür etti.

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