Afrin’deki çadır kamplara hijyen paketi ve giysi yardımı
Afrin'in Cinderes bölgesinde AFAD koordinesindeki çadır kamplarda yaşayanlara hijyen paketi ve giysi yardımı yapıldı.
Türkiye’den giden yardımseverler Afrin’de yardımların su ve elektrik sorunu yaşanan birinci derece ihtiyaç sahibi bölgelere yapıldığını söyledi.
Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştı
Sıvı el sabunu, dezenfektan, şampuan, çocuk bezi ve giysi bulunan paketler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Çadır kampta yaşayanlar yardımlar için teşekkür etti.
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