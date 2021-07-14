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Afrin'de PKK vahşeti: 35 sivilin cansız bedeni bulundu

Afrin'de toplu mezarda çuvallar içerisine konulmuş, PKK/YPG/PYD terör örgütü tarafından infaz edilen 35 sivilin cansız bedeni bulundu.

Afrin'de Zeytin Dalı operasyonundan önce YPG/PKK'nın bir kaç gün önce katlettiği siviller, toprağa gömülü halde bulundu. 

35 sivilin cansız bedenine ulaşıldı

Teröristlerin Zeytin Dalı öncesinde boş bir mahalleye iş makinesi getirdiği ve 15-20 metre derinliğinde kazı yaptığı belirlendi.

Örgüt mensupları araçlarla getirdikleri cansız bedenleri kazdıkları noktalara gömdü. 

İhbarın ardından TSK, yerel savcılıklara haber vererek kazı yapmaya başladı. Yeni Afrin mahallesinde yapılan kazılarda 35 sivilin cansız bedene ulaşıldı. Olayın örgüt içi infaz olduğu iddiası da değerlendirilirken hava karardığı için kazı çalışmalarına ara verildi. 

Sayının artmasından endişe ediliyor.

TRTHaber

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