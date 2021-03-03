Afrin'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.
Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.
Çevrede maddi zarar meydana gelirken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.
Yorumlar