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Afrin'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Çevrede maddi zarar meydana gelirken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

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