AFP: 'Türkiye, Kuzey Afrika’nın Mağrip bölgesinde nüfuzunu artırıyor'

Fransız haber ajansı AFP’ye göre Türk yapımı insansız hava araçları Libya'da savaşı kazanırken, Türk dizileri ve diğer kültürel unsurların birçoğu bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Mağrip ülkelerinde gönüllerde ve akıllarda yer ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son yıllarda Ankara'nın bölgesel bir oyuncu olduğunu belirterek Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra Rusya ve Körfez ülkeleriyle karşı karşıya geldiğini yazan ajans, “Gözlemciler, Avrupalı ​​eski sömürge güçleriyle, özellikle de Fransa'yla karşı karşıya gelmeye ve kendisini Müslüman dünyasının bir savunucusu olarak sunmaya istekli olması, ona Kuzey Afrika ve diğer yerlerde birçok kişinin saygısını kazandırmasını sağladı” deniyor.

Ajans, Sorbonne Üniversitesi'nden tarihçi Pierre Vermeren’in, “Türkiye’nin Mağrip’teki artan nüfuzu, Erdoğan’ın “neo-Osmanlı ve pan-İslami” dış politika stratejisinin bir sonucu. Bu 2011'deki Arap Baharı zamanında başladı. 2020’de Türk askerleri ve paralı milislerinin Cezayir ve Tunus sınırlarına yerleştirilmesiyle sonuçlanan Libya'ya doğrudan askeri müdahalesinden sonra Türk etkisinde ani bir hızlanma oldu. Ankara destekli ağlar da sosyal medya ve basın yoluyla Türkiye’nin tanıtımını yapıyor" şeklindeki sözlerine de yer veriyor.

Ajansa konuşan siyasi uzman Ali Bekir ise şu görüşleri dile getiriyor:

“Türkiye, Afrika’ya açılım stratejisinin bir parçası olarak Mağrip bölgesi ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. Türkiye-Cezayir ilişkileri hızla gelişiyor. Bu arada Türkiye ile Libya arasında karşılıklı çıkarlar her geçen gün gelişiyor. Tunus ve Fas söz konusu olduğunda Türkiye, karşılıklı ekonomik faydalara odaklanmaya çalışıyor."

Lahey merkezli Clingendael Enstitüsü'nden Jalel Harchaoui de, “Türkiye, Tunus sınırındaki en büyük askeri üsse, bir deniz üssüne sahip” diyor.

TBMM Salı günü aldığı bir kararla Libya’daki askerlerin görev süresini 18 ay daha uzatmıştı.

Ajansın haberinde Türkiye’nin Libya’da uyguladığı sert güç politikası ile kendisine yer edindiğine işaret eden Vermeren, "Mağrip'in geri kalanında, belki de" yumuşak güçle "- ama aynı şekilde büyük bir ekonomik silahla oynuyor" diyor.

Erdoğan'ın bu yılın başlarında ziyaret ettiği ve Kovid-19 tıbbi malzemeleri gönderdiği Cezayir'de bin 200'den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğine de işaret edilen haberde, Türkiye’nin Cezayir’in üçüncü büyük ithalatçısı haline geldiği, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4.1 milyar Euro’ya yükselmesinin hedeflendiğinin de altı çiziliyor.

Türkiye pek çok ülkede yaptığı gibi Cezayir’de de Osmanlı döneminden kalma tarihi eserleri restore etmeye çalışıyor. Cezayir’deki Ketchaoua Camii de bunlar arasında yer alıyor.

“Türk malı“ tekstil ürünlerinin Mağrib bölgesinde hızla arttığına işaret edilen haberde Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasından sonra Türk ürünlerinin Fas’taki pek çok yerel üreticiye darbe vurduğu ileri sürülüyor.

Haberde benzer bir şekilde 2004 tarihli Türk-Tunus serbest ticaret anlaşmasından sonra Tunus’ta da Türk mallarının görünürlüğü hızla arttı ve bu da Tunus yerli üreticine büyük bir darbe vurdu.

Haberde Vermeeren, “Kuzey Afrika’da pandeminin ağırlaştırdığı işsizlikle mücadele eden artan genç nüfusunun ortasında, Erdoğan büyük saygı görüyor“ ifadelerini de kullanıyor ve Erdoğan’ı Mısır’ın efsanevi lideri Cemal Abdulnasır’a benzetiyor.

Kaynak: https://www.france24.com/en/live-news/20201224-turkey-bolsters-influence-across-north-africa-s-maghreb