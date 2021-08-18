Afganistan'ın kadın valisi Salima Mazari Taliban tarafından gözaltına alındı

Salima Mazari 2018 yılında 'atalarının vatanı' olan Charkint'te bir pozisyon olduğunu öğrenmesi sonrası aile üyelerinin de desteğiyle göreve başvurdu.

Başlarda endişelense de azim ve nitelikleri ile önde gelen adaylar arasında yer aldı ve kısa sürede göreve atandı.

Mazari görevinin yanı sıra aynı zamanda Taliban'a karşı da mücadelede cephelerde yer aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Taliban kontrolü ele geçirmeden önce The Guardian'a konuşan Mazari, "Bazen ofiste oluyorum ve diğer zamanlarda bir silah alıp savaşa katılmam gerekiyor" demişti.

Mazari, Voice of America'nın Ashna TV'sinde cephede silahla Taliban'a karşı mücadele ederken böyle görüntülenmişti.

Ancak yerel basında yer alan haberlere göre Mazari, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından yakalandı. Mazari'nin durumuna ilişkin herhangi bir açıklama da yapılmadı. Uluslararası kuruluşlar valinin akıbetine ilişkin acil açıklama yapılmasını istedi.