Afganistan'ın eski milletvekili Mürsel Nebizade evinde vurularak öldürüldü

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 32 yaşındaki Nebizade ile birlikte koruması da hayatını kaybetti.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Meclis Savunma Komisyonu üyesi olan Nebizade'nin ölümü, eski çalışma arkadaşları tarafından da üzüntüyle karşılandı. Nebizade'nin, Taliban sonrası ülkeyi terk etmeyi reddettiği hatırlatıldı.

Eski milletvekillerinden Mariam Solaimankhil, "O gerçek bir öncüydü. Güçlü, inandığı şeyler için sesini yükselten bir kadındı" dedi.

Taliban'ın 2021'in Ağustos ayında ülke yönetimi ele almasıyla, kadınların temel hakları büyük ölçüde ellerinden alındı.

Tüm eğitim kademelerinden dışlanan kadınların, siyasette de temsil gücü kalmadı.

Üst düzey görevlerde yer alan kadınlar Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yeniden yönetimi ele geçirmesi sonrası büyük ölçüde ülkeyi terk etti.