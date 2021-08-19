Afganistan'dan tahliyeler devam ediyor
Kabil'den tahliye edilen 273 Türk vatandaşı, İslamabad'dan İstanbul'a getirildi.
Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.
Afganistan'ın başkenti Kabil'den, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Pakistan'a ulaşan 273 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) seferiyle buradan İstanbul'a getirildi.
Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 273 Türk vatandaşını taşıyan nakliye uçağı, dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.
Yolcular, İslamabad'taki havalimanında THY'ye ait "TK6880" sayılı uçağa yönlendirildi.
Daha sonra Türkiye'ye yola çıkan THY uçağı, saat 08.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.
10 gün karantinada kalacaklar
Terminale alınan yolcular, ikametgah bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı.
Pasaport işlemlerinin tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, yabancı uyruklular ise kalacakları otellerde 10 gün karantinada kalacak.
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