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Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 polis öldü

Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 polis hayatını kaybetti.

Zabul Emniyet Müdürü Hekmatullah Koçi, militanların, Zabul'un merkezi Pul-i Sangi bölgesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 4 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı. Çok sayıda militan öldürüldü.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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