Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 polis öldü
Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 polis hayatını kaybetti.
Zabul Emniyet Müdürü Hekmatullah Koçi, militanların, Zabul'un merkezi Pul-i Sangi bölgesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 4 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı. Çok sayıda militan öldürüldü.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Yorumlar