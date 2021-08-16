Afganistan'da son durum: Kabil Havalimanı'nda en az beş kişi öldü

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı'nda ABD askerleri havaya ateş açtı.

Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın ediyor.

Yoğunluğun sabah saatlerinde arttığı havaalanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerleri havaya defalarca ateş açtı.

TALİBAN'DAN UÇUŞ YAPILMAYACAK AÇIKLAMASI

Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı'nın girişine gelerek, halktan evlerine dönmesini istedi ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıkladı.

Kabil'den korkutan görüntüler



🔹Taliban yönetiminin ele geçirdiği Afganistan'da, Kabil Havalimanı'ndan kaçmaya çalışan insanlar, uçağın kenarındaki bölmelere tutunarak binmeye çalıştı.



🔹Bölmelere oturan insanlar uçak havadayken aşağıya düşerek hayatını kaybetti. pic.twitter.com/e1MA8qCLbP — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 16, 2021

Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Hava Yollarından yapılan açıklamada da Kabil uçuşlarına ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.

AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ İLAN EDİLECEK

Afganistan'da yönetim Taliban'a geçiyor. Taliban güçleri, dün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi.

Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

Örgüt adına yapılan ilk açıklamada, Kabil'in güç kullanarak değil "barışçıl" ve müzakere yoluyla alınmak istediği duyuruldu.

Ardından Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlandığı açıkladı. İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

KABİL HAVALİMANI'NDA BEŞ KİŞİ ÖLDÜ

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, bir görgü tanığı beş kişinin öldüğünü aktardı. Bir başka görgü tanığı ise ölümlerin izdihamdan mı havaya ateş açılması sonucunda mı meydana geldiğinin bilinmediğini söyledi.

ABD, BÜYÜKELÇİLİKTEKİ PERSONELİNİN TAMAMINI HAVALİMANINA TRANSFER ETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil'deki tahliye operasyonuna ilişkin güncel durumu yazılı bir açıklama ile paylaştı.

Price, açıklamasında, "Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde transferi tamamlanmıştır. Şu anda tüm personel, çevresi ABD ordusu tarafından korunan Hamid Karzai Havalimanına yerleştirilmiştir" denildi.

Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.

ABD yönetimi kısa süre önce, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıklamıştı.