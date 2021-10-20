Görüntülerde, camiye yaklaşan iki terörist, kapıda bekleyen güvenlik görevlilerine ateş ediyor. Güvenlik görevlisinin ateş açmasıyla yaralanan teröristlerden biri, camiye girerek üstündeki bombayı patlatıyor. Saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan’da camiye saldırının görüntüleri ortaya çıktı



🔹Görüntülerde, camiye yaklaşan iki terörist, kapıda bekleyen güvenlik görevlilerine ateş ediyor.

🔹Yaralanan teröristlerden biri, camiye girerek üstündeki bombayı patlatıyor. Saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmişti. pic.twitter.com/S5lfl372wf — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 20, 2021