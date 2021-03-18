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Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Mi-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Mi-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Maydan Vardak vilayetinin Behsud ilçesinde Afgan Hava Kuvvetlerine ait Mi-17 tipi askeri helikopterin düştüğünü açıkladı.

Kazada 4 mürettebat üyesi ile 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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