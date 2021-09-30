Afganistan Çin'in yavru vatanı mı oluyor!

Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesiyle ülkeyi hızla terkeden ABD'nin yerini aynı hızla Çin doldurdu. Taliban yönetimiyle oldukça dostane ilişkiler kuran Çin, şimdi de Afganistan'ın dünya kamuoyundaki sesi olmaya çalışıyor. Çin’in Kabil Büyükelçisi Vang Yu, Afganistan'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması için dünya liderlerine seslendi.

200 milyon dolarlık Çin yardımı

Büyükelçi Vang Yu, Afganistan Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Taliban’ın kurduğu geçici hükümette Dışişleri Bakanlığını yürüten Mevlevi Emir Han Muttaki ile görüştüğünü bildirdi. Yönetime el koymasıyla büyük bir ekonomik krizi kucağında bulan Taliban'a yardım elini uzatan Çin, ülkeye 200 milyon dolarlık insani yardım yapacağını açıkladı.

"Afganistan’ın döviz varlıkları halka ait olmalı"

Büyükelçi Vang Yu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Dışişleri Bakanlığına vekalet eden Mevlevi Emir Han Muttaki ile görüştüm. Çinli liderler Afganistan’a yapılacak 200 milyon yuanlık malzeme yardımının hızlandırılacağını ilan ettiler. Ekonomik yaptırımlar kaldırılmalı. Afganistan’ın döviz varlıkları halka ait olmalı ve onlar için kullanılmalı."